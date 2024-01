SENIGALLIA Volontariato in lutto per la scomparsa di Basilio Perri. Aveva 85 anni. Era stato dirigente dell’Auser di Senigallia, l’associazione per l’invecchiamento attivo, e aveva collaborato anche con lo Spi Cgil. In prima linea come volontario, come aveva fatto con il Mobilty Game, il grande gioco ecologico della mobilità per fare andare i bambini a scuola a piedi. «Basilio Perri è stato per diversi anni volontario e dirigente dell’Auser Volontariato Senigallia – ricorda l’attuale presidente Alessandro Salvatore –. Aveva partecipato come volontario a tante iniziative, compreso il Mobility Game. Era sempre disponibile e poi un grande informatico, di cui ci siamo molto avvalsi. Ci stringiamo intorno alla famiglia». Era stato volontario anche dell’associazione diabetici ed era iscritto alla Cgil, dove aveva militato. «È stato un volontario dello Spi Cgil – ricorda il sindacalista Giordano Mancinelli -, abbiamo fatto ricorso molto spesso alla sua competenza informatica, era bravissimo sulla grafica. Persona generosa, non si tirava mai indietro. E’ stato anche promotore del periodico nazionale LiberEtà di Spi Cgil e nel 2019 ha ricevuto il premio nazionale Liberattivo, che conserviamo ancora nella nostra sede. Una persona squisita, disponibile e molto colta. Gli saremo sempre molto grati per il grande aiuto che ci ha dato». I funerali si terranno oggi alle 15 presso la chiesa del Portone.