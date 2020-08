Pericolo amianto,un'altra segnalazione dei cittadini: crescono i timori

OSTRA - Un'altra segnalazione. L’associazione Lotta all’Amianto ha ricevuto un’ulteriore lettera dai residenti del centro storico di Ostra che lamentano la mancata realizzazione di bonifica di amianto in via Riviera di Ponente 22, all’incrocio con Vicolo Pepponi.

Nello specifico si contesta la presenza di un ingente quantitativo di amianto all’interno del centro storico della cittadina. Una situazione – come si sottolinea nella lettera dei residenti – gravissima soprattutto per il pessimo stato in cui versa la copertura.

L’Ala sottoscrive la preoccupazione dei residenti, in particolare quando si ricorda che “è scientificamente dimostrato che l’esposizione alle fibre di amianto comporta gravi malattie dell'apparato respiratorio e delle membrane sierose”.

Si chiede quindi al sindaco di Ostra ed ai responsabili del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ZT4 di intervenire in maniera celere per evitare pericolose conseguenze.

