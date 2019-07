«Ospedale, barelle finite» Ancora disagi e problemi al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Finite le barelle al pronto soccorso, chieste in prestito ad altri reparti. Congestione ai massimi livelli denunciata dal sindacato degli infermieri Nursind. «La sala d’attesa, da mattina a sera, ospita costantemente circa 25 persone da assistere e curare – riferisce una nota del sindacato - le barelle in dotazione sono insufficienti, di frequente sono chieste in prestito ad altri reparti. Un afflusso anomalo facilmente prevedibile, in estate la popolazione a Senigallia triplica, invece i servizi sanitari di primo soccorso restano gli stessi, anzi quest’anno si registrano ulteriori decurtazioni di personale». La guardia medica è una e negli anni precedenti se ne contavano due. Il personale per le emergenze trasporti del 118, medico e infermiere, di frequente è chiamato a lavorare in turno per sostenere i carichi di lavoro del pronto soccorso.