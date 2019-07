Sorprende il ladro in auto e lo insegue: minacce e bottino abbandonato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ha sfiorato la colluttazione con il ladro che aveva violato la sua auto, non è riuscito a fermarlo ma quanto meno la sua prontezza e l’hanno indotto a lasciare il malloppo prima di scappare. Se l’è vista brutta mercoledì pomeriggio Federico Giuliodori, noto organizzatore di eventi. Stava tornando all’auto, parcheggiata , quando da lontano ha notato un giovane chino dentro la sua Volkswagen Tiguan. "In un primo mento –ha raccontato ieri Giuliodori- pensavo fosse mio figlio, poi ho realizzato che non era possibile e mi sono avvicinato urlandogli contro". A quel punto il ladro ha cercato di divincolarsi uscendo dall’abitacolo della Tiguan e quando si è visto ormai addosso il proprietario ha tentato la precipitosa fuga: "Impaurito da una possibile colluttazione –rivela Giuliodori- ha gettato a terra il mio marsupio e il mio cellulare, poi è scappato. Ho cercato di inseguirlo per qualche decina di metri e lui mi ha minacciato che se proseguivo mi avrebbe pugnalato".