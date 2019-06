La politica e lo sport piangono l'ex assessore e attaccante Giancarlo Alessandrini

di Giacomo Quattrini

OSIMO - La città piange Giancarlo Alessandrini, 75 anni, avvocato ed ex assessore con le Liste civiche. Si è spento martedì sera dopo anni trascorsi con una malattia degenerativa che lo aveva costretto ad abbandonare la scena pubblica. In tanti lo ricordato per il suo lavoro di legale con studio in centro storico, ma anche per essere stato da giovane, negli anni Sessanta, attaccante dell’Osimana in Promozione, categoria paragonabile all’odierna Eccellenza. Il suo amore per Osimo e l’Osimana era viscerale. Finita la carriera calcistica era diventato anche dirigente giallorosso negli anni d’oro del presidente Silvano Principi, tra coloro che nel 1978 vinsero il mitico spareggio con l’Anconitana all’Helvia Recina di Macerata con il lancio della monetina a fine gara che valse la storica promozione in C2.