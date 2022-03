Il Comune e il mondo dell'atletica in lutto per la morte di Agostino Polverigiani

OSIMO - Il Comune e il mondo dell’atletica osimana in lutto per la morte di Agostino Polverigiani, 68 anni. Un male incurabile lo ha strappato all’affetto della moglie Vania e dei figli Antonio e Giulio.

Dipendente pubblico in pensione da qualche anno, Polverigiani è stato punto di riferimento della macchina comunale in particolare nei settori sport e poi nei servizi sociali. Ha seguito in prima persona le delibere per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, soprattutto la pista di atletica della Vescovara. Attento a tutti gli sport, anche quelli cosiddetti minori, tifoso della Juve, Polverigiani ha seguito le sorti dell’Atletica Osimo assieme al professore e amico Gino Falcetta, col quale ha fatto nascere il trofeo di ostali Marche 9,14. Funerali oggi alle 17 alla Misericordia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA