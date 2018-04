Fuma una sigaretta, cade dal balcone: grande spavento per una ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Paura ieri sera alla Vescovara, dove una giovane è caduta dal balcone per un attimo di distrazione. L’allarme è scattato in via Coppi, dove in serata si era diffusa la notizia di una persona precipitata. Sul posto si sono portate le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e pattuglie delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Stando a quanto è stato ricostruito sul posto, una ragazza che abita al primo piano di una palazzina della Vescovara stava fumando sul terrazzo, quando deve essersi sporta un po’ troppo. A quel punto ha perso l’equilibrio ed è volata a terra. Nell’impatto dovrebbe aver riportato una contusione e una spalla.