Allarme per la nuova frana che sta occupando la strada Preoccupati i residenti

OSIMO - Residenti preoccupati in via Montecesa, una stradina della prima periferia nord di Osimo che da zona Borgo San Giacomo si interna sotto via Fonte Magna. Motivo dell’allarme che si protrae da settimane è una piccola frana scesa dalla scarpata che sta occupando parte della carreggiata stradale. Nei giorni scorsi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di San Sabino per delimitare l’area con il nastro bianco e rosso segnalando di nuovo al Comune i rischi, perché in caso di altra pioggia il cedimento di terreno potrebbe aumentare la sua portata. Lo smottamento si è registrato nei giorni della grande nevicata del mese scorso.

Marted├Č 3 Aprile 2018, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 08:35