Orte-Falconara, un mese di passione a Fabriano: chiuderà il tratto fra Foligno e Terni

FABRIANO - La Orte-Falconara sarà più sicura e anche più veloce da percorrere per i treni che uniscono Lazio, Umbria e Marche. Partirà ad aprile, tra le stazioni di Foligno e Terni, un doppio pacchetto di lavori. Da una parte la linea verrà attrezzata con la tecnologia Ertms e dall’altra verrà realizzata, all’altezza di Giuncano, la galleria paramassi che dovrà difendere i treni (e i passeggeri) dal rischio frana, come quella avvenuta il 7 gennaio di tre anni fa quando i detriti caduti dal costone causarono il deragliamento di locomotore e del primo vagone di un treno con 50 passeggeri a bordo: due rimasero contusi.

I tempi

Il punto è che i lavori bloccheranno la linea dal 4 maggio all’8 giugno.

Uno stop che costringerà chi arriva dalle Marche e vuole andare verso Roma a utilizzare, per il tratto che unisce Foligno a Terni, i bus sostituivi. Da parte di Trenitalia è al studio un piano che rende meno pesanti possibili i disagi legati al lavori di Rfi, come bus sostitutivi e treni attestati non nelle tradizionali stazioni di partenza e di arrivo. Per esempio il Tacito Terni-Milano Centrale (ma il blocco interessa anche il Frecciargento Ravenna-Roma) dovrebbe essere attestato a Foligno, con la fermata alla stazione di Spoleto che sarà garantita dai bus. Sono decine i treni interessati al blocco, sia i regionali, che i regionali veloci e quelli a lunga percorrenza.

Il Tacito

Per il Tacito Terni-Milano Centrale e ritorno, l’attestazione su Foligno è anticipata dai lavori che da lunedì 26 e fino al 3 maggio costringeranno a prendere i bus tra Terni e Foligno al mattino e tra Foligno e Terni la sera. Gli ultimi tre giorni di febbraio, 22 giorni a marzo, 16 giorni ad aprile e due giorni a maggio. Il bus sostitutivo partirà da Terni alle 4,30 a fronte della tradizionale partenza del treno alle 5,05 e al ritorno il bus partirà da Foligno per il ritorno a Terni a mezzanotte e cinque. Arrivo previsto a Terni all’1,15 invece che a mezzanotte e quaranta. Così, fatti i conti per il Tacito, saranno tre i mesi di servizio riveduti e corretti per i lavori. Nel mese di stop dal 4 maggio all’8 giugno dei convogli tra Foligno e Terni avranno un’accelerazione anche i lavori del raddoppio della Spoleto-Campello, la lunga incompiuta delle ferrovie nel cuore dell’Umbria che viene data per conclusa entro la fine dell’anno. Intanto ieri, l’assessore umbro ai Trasporti, Enrico Melasecche, ha annunciato che la Giunta ha approvato l’intesa sulla localizzazione delle opere di miglioramento tecnologico necessarie per l’attivazione del sistema Ertms lungo la Orte-Falconara, previste dal Progetto di fattibilità tecnico economica proposto da Rfi. Lavori che in parte sono già in corso.