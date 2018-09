Bitume bollente si rovescia su un braccio Ustioni profonde, è in condizioni critiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Un uomo in gravissime condizioni dopo le serie ustioni riportate ad un braccio. Quello che sembrava essere inizialmente un incendio ad una cucina si è invece rivelato un problema ben più serio. Nella casa di via Polverigi c'era infatti una persona che per ragioni non ancora chiarite stava riscaldando bitume solido quando questo probabilmente per la temperatura troppo elevata ha preso fuoco con l'uomo che per errore se lo è rovesciato addosso riportando ustioni molto serie. Risolto velocemente il problema relativo al principio d'incendio, l'uomo è stato soccorso dal 118, le sue condizioni sono molto serie.