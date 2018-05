Ubriaco, senza patente e assicurazione si schianta contro due auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA – Ubriaco ai limiti del coma etilico, senza patente e assicurazione, si schianta contro due auto: ghanese 36enne pregiudicato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di fornire le generalità.Alla guida del proprio motociclo Suzuki Burgman, su via Lauretana, provocava un sinistro stradale andando a collidere con altre due autovetture che percorrevano lo stesso tratto di strada, i militari intervenuti sul posto per rilevare l’incidente, sottoponevano l’uomo, in evidente stato d’ubriachezza, ad accertamento etilometrico che lo facevano risultare positivo con un tasso alcolemico di 1,93 g/l, ai limiti del coma etilico.