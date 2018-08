Sorpresa con una lastra per forzare le porte blindate: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA – Trovata con un pezzo di lastra pietrificata flessibile, nei guai una croata 29enne residente a Roma. Già, perché quella lastra è uno degli strumenti principali per forzare le serrature di alcune porte blindate e quindi, poi, ripulire l’appartamento. La donna è stata sorpresa in compagnia di una connazionale minorenne, entrambe sono state denunciate. Per lei è stato chiesto anche il foglio di via per 3 anni.