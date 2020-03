Giovane tenta di rubare in un’auto, cittadino detective scopre e lo mette in fuga

PORTO RECANATI - Portorecanatese sorprende un giovane mentre tenta di forzare la serratura di un’auto parcheggiata. Lo mette in fuga e avvisa le forze dell’ordine. È successo sabato sera nella centralissima via San Giovanni Bosco. «Invito tutti a stare attenti perché ho sorpreso poco fa un ragazzo mentre cercava di forzare la serratura di una macchina parcheggiata nella via in cui abito. Ho anche avvisato le forze dell’ordine in servizio», l’appello del cittadino sui social.

«Purtroppo in questo particolare momento per i delinquenti e gli sciacalli è molto più semplice entrare in azione - commenta il sindaco Roberto Mozzicafreddo -. Nei giorni scorsi mi era stato segnalata dai cittadini la presenza di persone che suonavano alle abitazioni qualificandosi come personale addetto ai controlli sanitari. Erano addirittura dotati di divise. Ho diramato subito un avviso per far presente che nessuno è autorizzato né dall' Asur, né da altri enti e che bisognava subito informare polizia locale o carabinieri».