Entra in Comune e ruba il portafoglio all'impiegata: denunciato

NUMANA – Entra nel Comune di Numana e ruba un portafoglio da un armadietto: denunciato un cuoco pregiudicato.Costui, verso l’ora di pranzo del 22 maggio, si introduceva furtivamente all’interno del Comune di Numana ed approfittando della momentanea assenza di una dipedente comunale, entrava nel suo ufficio e le asportava il portafogli, contenente la somma di circa 150,00 euro, custodito nella borsa riposta in un armadietto. Il malfattore, mentre guadagnava l’uscita, veniva sorpreso dalla vittima per cui si dava alla fuga abbandonando il portafogli sul posto, che veniva recuperato dalla proprietaria e in cui non risultava mancare nulla. Il malintenzionato, poco dopo, con l’intento di crearsi un “perfetto” alibi, si presentava presso gli uffici della Polizia Locale di Numana con la scusa di voler esporre una denuncia di smarrimento, ma oramai scoperto e riconosciuto dall’impiegata, veniva fermato e identificato dai Carabinieri di Numana che nel frattempo erano sopraggiunti sul posto ed erano già sulle sue tracce. E’ stato denunciato per furto aggravato.