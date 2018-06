Il cuoco è anche ladro d'auto Sorpreso in piazza e arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Tolto il cappello e infilato il passamontagna, riposto nel cassetto il mestolo e preso in mano il piede di porco, il cuoco dopo il tramonto diventava un ladro. Fino a ieri, quando il menù gli è riuscito male: l’ingrediente non previsto dai carabinieri gli ha fatto andare di traverso il furto di un’auto. Verso le 2 i militari della stazione lo hanno intercettato mentre stavano pattugliando il territorio per i servizi di prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio e l’hanno arrestato. Il 38enne sardo, residente in Germania e domiciliato a Sirolo, aveva rubato poco prima una Fiat Panda in piazza Vittorio Veneto, in centro, dove era stata lasciata in sosta dal proprietario, un ristoratore 58enne che abita a Sirolo.I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione, trovando nell’abitacolo alcuni strumenti chirurgici di provenienza sospetta , sottoposti a sequestro in attesa di accertamenti successivi.