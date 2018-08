Coppia in cerca di case da svaligiare: la donna finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO – Si aggiravano tra le case come se fossero in cerca di una da ripulire. I carabinieri li fermano e scoprono che viaggiano su un’auto rubata e la donna finisce in carcere per una lunga sfilza di precedenti.E’ successo in via La Forma a Sirolo, dove i carabinieri hanno fermato l’auto con a bordo un coppia di Rom. Dai controlli è emerso che l’auto sulla quale viaggiavano era stata rubata ad inizio mese a Bologna. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione, ma poi le cose si sono aggravate per la donna. Mentre lui, 26enne croato, è incensurato, sul conto di lei, 28enne serba, sono emersi una sfilza di precedenti. A cominciare dagli alias con cui è nota, ma soprattutto i due ordini di carcerazione da Bologna e Venezia per condanne a 5 anni e 3 mesi per furto. E’ stata arrestata e chiusa nel carcere di Villa Fastiggi.