«Noi, dimenticati di Collemarino. Erbacce e rifiuti, una vergogna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Per il Comune Ancona finisce a Torrette». Si sfogano i residenti di Collemarino, lamentano scarsa attenzione dell’amministrazione. A marcare la differenza rispetto al resto della città c’è innanzitutto il modo in cui vengono curati parchi, giardini e aiuole. «Alla Cittadella è tutto bello, pulito, ordinato e ci sono pure giochi e attrezzature nuove, mentre qui siamo in uno stato di completo abbandono. È metà giugno e l’erba non è ancora stata tagliata. In questo modo le aree verdi sono impraticabili e diventano ricettacolo di rifiuti e deiezioni canine». Al parco Verde Mare le erbacce sono così alte che penetrano tra le sedute delle panchine, al Parco Viezzoli arrivano fin quasi alla vita, rendendo il campetto da calcio impraticabile.