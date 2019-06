Morte di Baleani, Loreto sotto choc: aperta inchiesta per omicidio colposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Omicidio colposo. È l’ipotesi di reato che compare sul fascicolo aperto dal pm Andrea Laurino per la morte di Flavio Baleani, ex imprenditore edile di Villa Musone, avvenuta lunedì pomeriggio durante un trasporto in ambulanza. L’inchiesta è partita dopo la denuncia della famiglia della vittima e acquisita dai carabinieri di Castelfidardo. Almeno per ora, si procede contro ignoti per chiarire le cause del decesso del 65enne, molto conosciuto a Villa Musone per la ditta edile di cui era titolare assieme al fratello e per l’impegno profuso per il bene della comunità lauretana.All’origine dell’inchiesta ci sarebbe soprattutto il mezzo usato per trasportare il paziente. Baleani doveva essere trasferito dall’ospedale di Osimo all’hospice di Loreto. Sarebbe stata utilizzata un’ambulanza, appartenente a una pubblica assistenza, priva della strumentazione in uso al 118 e senza un infermiere. Quando il 65enne ha accusato il malore, il personale è stato costretto a chiamare la centrale operativa per mandare sul posto dei sanitari. Quando sono arrivati, per l’imprenditore non c’era più nulla da fare. Se il trasporto doveva essere effettuato in una maniera diversa, tenendo soprattutto conto delle delicate condizioni del paziente, saranno le indagini a dirlo. A piangere la scomparsa del 65enne, anche l’ex sindaco di Loreto e assessore regionale Moreno Pieroni: «Una persona sempre attiva nel suo quartiere, grande organizzatore di eventi, i famigliari possono essere orgogliosi per l’impegno civico che ha sempre profuso». Il cordoglio di Villa Musone: «Un pezzo di storia per la sua tenacia e passione come presidente del Comitato di quartiere il Ponte, immancabile alla corsa del drappo di Loreto coinvolgendo anche tantissimi giovani. Mancherà la sua presenza costante». I funerali oggi alle 17 nella chiesa S.Flaviano a Villa Musone. Baleani lascia la moglie Marina, tre figli e altrettanti nipoti.