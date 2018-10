Vigile del fuoco morto in caserma: «Mantenete vivo il suo ricordo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - La famiglia Lucidi e la famiglia Galassi, in ricordo di Cristiano Lucidi - vigile del fuoco morto tragicamente in caserma ad Ancona - ringraziano Mons. Francesco Manetti, il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco ing. Gioacchino Giomi, il direttore regionale VVF ing. Antonio La Malfa, il Comandante VVF di Ancona ing. Dino Poggiali,il Prefetto di Ancona dott. Antonio D’Acunto, la Sig.ra Sindaco di Montemarciano Liana Serrani e tutte le persone che hanno partecipato al rito funebre per la vicinanza e l’affetto in questo momento di grande dolore. «Un ringraziamento particolare - rimarca la famiglia - anche a tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono tutt’ora a mantenere vivo nel cuore il ricordo del nostro caro Cristiano».