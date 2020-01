Si ferisce in un canale e fa causa al Comune: per la frattura del metatarso chiede 5000 euro

MONTEMARCIANO - Scivola in un canale di scolo e si frattura il metatarso. Il cittadino infortunato ha citato in causa il Comune, chiedendo 5mila euro di risarcimento. L’incidente è avvenuto il 4 dicembre 2016 ma, non avendo raggiunto un accordo con l’ente tramite l’assicurazione, la vittima è passata per vie legali, citando il Comune davanti al Giudice di Pace. Mentre scendeva dalla vettura, regolarmente in sosta in prossimità del polo scolastico, negli stalli adiacenti l’area verde di via delle Querce a Montemarciano, il cittadino è finito con il piede in un canale di scolo, non segnalato ed interamente ricoperto da fogliame.



Poi è caduto a terra. Questa la sua ricostruzione dei fatti. A seguito dell’incidente ha riportato la frattura di III e V metatarso, con prognosi di 30 giorni. La richiesta di risarcimento del danno è stimata in 5mila euro. Il Comune, assistito dal broker Centrale SPA, non ha raggiunto l’accordo in merito alla quantificazione del danno e si è costituito nel giudizio per far valere le ragioni dell’ente e tutelare i diritti dell’Amministrazione comunale.

