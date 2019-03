Schiuma in bocca, rischia di soffocare Paura per una bimba alla sfilata dei carri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Choc alla sfilata dei carri ieri pomeriggio a Montemarciano dove una bambina ha rischiato di soffocare per la schiuma spruzzata da una bomboletta che le era finita in bocca. Immediatamente è stata bloccata la sfilata per consentire ai soccorritori presenti di prestare le cure necessarie.Decisivo l’intervento di un volontario dell’Avis di Montemarciano e di altre due sanitarie presenti con le famiglie. La bambina sembra abbia avuto uno choc anafilattico dopo essersi ritrovata in bocca della schiuma. Una volta stabilizzata, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona in codice rosso. La sfilata è rimasta sospesa per circa mezz’ora,