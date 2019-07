Maxi tamponamento lungo la discesa: due persone finiscono in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tamponemento tra più auto lungo il tratto in discesa di via Maggini questo pomeriggio poco dopo le 17 con una ragazza straniera di 27 anni che è stata portata dalla Croce Gialla all'ospedale di Torrette per aver subito un trauma alla schiena. In ospedale - ma al Salesi - anche un'altra persona che è stata soccorsa dalla Croce Rossa.