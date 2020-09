Scende dall’auto per andare al mare, si accascia a terra e muore d’infarto davanti ai familiari sul lungomare

MARINA DI MONTEMARCIANO - Avrebbe voluto vedere il mare, bagnarsi nelle acque mai come quest’anno cristalline dell’Adriatico, in una delle ultime belle giornate di fine estate. Avrebbe voluto assaporare l’atmosfera inconfondibile del lungomare coi suoi chalet e i suoi ristoranti e trascorrere una giornata serena al caldo e al sole insieme ai suoi familiari.





La ricostruzione

Invece un ottantenne di Ancona, ieri mattina alle 11,30, non ha neppure fatto in tempo ad osservarlo da vicino quel mare che amava: un malore lo ha colpito proprio mentre stava uscendo fuori dalla macchina a bordo della quale viaggiava con alcuni suoi familiari ed era giunto nei pressi del ristorante e dello stabilimento Heidi sul lungomare di Marina di Montemarciano. Un malore, un probabile infarto, che è stato fatale per l’anconetano nato nel 1940 e che non gli ha lasciato scampo, nonostante il prodigarsi continuo e vano di alcuni operatori sanitari del 118 e di chi lo ha soccorso immediatamente. Almeno 45 minuti di massaggio cardiaco, i soccorsi giunti celermente dal 118 di Falconara ma tutto è stato inutile: per l’anziano non c’è stato nulla da fare ed è rimasto solo un grande vuoto e la disperazione dei parenti e di chi stava assistendo alla scena.

L’uomo era appena sceso dalla macchina, nel parcheggio di fianco al ristorante Heidi dei fratelli Marco e Mauro Mengucci, quando improvvisamente si è accasciato al suolo colpito dal malore fatale. E’ morto lì, tra le auto in sosta, nel parcheggio, sotto il bel sole di un sabato caldo di inizio settembre, in un tratto di lungomare solitamente tranquillo ma che in questo ultimo periodo ha riservato dolori e giorni di disperazione. Il 21 agosto infatti un uomo di 71 anni residente a Milano, ma che era solito trascorrere le vacanze insieme alla famiglia al nella sua casa estiva al Gelso di Montemarciano, era annegato sempre intorno alle 11 di mattina mentre era in mare in prossimità dello chalet Surya. In quel caso l’uomo aveva accusato un malore in acqua senza che i parenti avessero notato nulla di strano e senza purtroppo riuscire a riprendersi dopo il pronto intervento dei soccorritori.

