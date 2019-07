Maltempo, interventi no stop dei vigili del fuoco E non è ancora finita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I vigili del fuoco del Comando di Ancona dalle ore 17:30 di ieri 11 luglio alle 19 di oggi ha effettuato circa 80 interventi causati dal maltempo che ha colpito la nostra regione. 35 quelli rimasti da effettuare. Il personale VF in rinforzo dalla Toscana è ancora a disposizione del Comando di Ancona per evadere le richieste di intervento.Dal Comando VF di Ascoli Piceno è arrivato in rinforzo una piattaforma aerea con due unità per effettuare i lavori in altezza soprattutto per rami pericolanti.