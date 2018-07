Francesco imprenditore e uomo di sport stroncato da una malattia a soli 42 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - La società sportiva Moie Vallesina asd piange la scomparsa di uno dei suoi fondatori, Francesco Fenucci, stroncato da una terribile malattia a 42 anni. Fenucci faceva parte della cordata di sette imprenditori che insieme al presidente Roberto Possanzini nel 2011 aveva rilevato la squadra dopo il fallimento del Real Vallesina dando vita a un nuovo progetto sportivo che ha catalizzato tanti giovani del territorio. Gravemente malato, Francesco ha combattuto con dignità e coraggio per lunghi mesi. Non si è mai arreso, sostenuto dall’amore dei suoi cari e dei suoi bimbi ai quali ha trasmesso la passione per il calcio. Stava tentando una nuova cura sperimentale all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, ma purtroppo le condizioni sono peggiorate improvvisamente. Martedì verso le 21,30 il suo cuore si è arreso. La salma è stata trasferita alla Casa del Commiato di Bondoni a Castelplanio per l’ultimo saluto. Il funerale domani alle ore 17 nella chiesa Cristo Redentore di Moie.