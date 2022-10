Maiolati Spontini ora è una città: il titolo concesso dal presidente della Repubblica Mattarella

MAIOLATI SPONTINI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso al Comune di Maiolati Spontini, il titolo di città. Del titolo di città, in Italia, si possono fregiare quei comuni che ne siano stati insigniti dal presidente della Repubblica – come stabilito dall’art.18 del D.Lgs 267/2000-per importanza storica, culturale, civica , artistica e demografica.

Il presidente Mattarella: «A Maiolati Spontini il titolo di Città»



Il decreto, che viene conferito agli enti locali per importanza storica, culturale, civica , artistica e demografica, rappresenta l’ultimo atto di un iter procedimentale avviato dall’amministrazione comunale il 29 dicembre del 2021 cui a fatto seguito una approfondita istruttoria svolta dalla prefettura di Ancona.



Il Comune di Maiolati Spontini vanta un patrimonio diffuso, basato su un articolato complesso di siti architettonici, beni artistici, paesaggi culturali, imprenditoria e un passato prestigioso, che rappresenta, al contempo, un fattore di identità e di differenziazione.



Il riconoscimento va ben oltre il valore simbolico, in quanto sedimenta e rinnova i tratti identitari di una comunità che è stata in grado di accrescere l’accesso alla cultura, migliorarne l’offerta, valorizzare il territorio e le sue ricchezze, per generare crescita economica e sociale, intuendo che il passato non è solo un valore in sé e per sé , ma rappresenta un fattore di rilancio e sviluppo.