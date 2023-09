CASTELFIDARDO Continua la scia di furti di rame in Valmusone. Quello segnalato ieri dalla polizia locale di Castelfidardo è il quarto in pochi giorni avvenuto in zona. L’ultimo però è finito con esito diverso perché il presunto autore è stato individuato grazie alla prontezza di una signora. La quale aveva visto un giovanotto maneggiare indisturbato, e con fare sospetto, dei discendenti di rame e così ha chiamato le forze dell’ordine. Arrivate sul posto, in zona Fornaci, dell’uomo non c’era già più traccia ma poi, dopo alcune indagini durate pochi giorni, la polizia locale di Castelfidardo ha denunciato all’autorità giudiziaria un ladro responsabile, a quanto pare, di almeno un paio di episodi ai danni di altrettanti edifici della città.



La segnalazione



Le indagini erano partite dalla segnalazione telefonica di una residente alle Fornaci preoccupata dalla presenza nei pressi della sua abitazione di un ragazzo sconosciuto e intento a rimuovere dei discendenti. Visto il valore del rame, per questo chiamato oro rosso, e letto di diversi precedenti di furti di discendenti, la signora si è subito insospettita e ha dato giustamente l’allarme. Sul posto il comando aveva immediatamente inviato due pattuglie in servizio di controllo del territorio cui le ricerche erano state diramate dalla sala operativa di piazza Leopardi, ma del giovane sembrava non esserci più traccia. Tuttavia, gli investigatori non si sono persi d’animo e anche grazie ai preziosi dettagli forniti dall’attenta signora e alle telecamere di videosorveglianza pubblica, sono poi riusciti nei giorni successivi a tessere le maglie di una rete dentro la quale è infine finito l’impavido e presunto ladro, un 35enne di origini italiane con precedenti specifici, che aveva portato via un paio di lunghi discendenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla signora per il provvidenziale intervento della polizia locale che ha permesso di assicurare alla giustizia il soggetto e, quindi, anche il risarcimento del danno, considerando che oltre ai discendenti aveva, asportandoli, rovinato l’immobile ora da riparare. I carabinieri di Castelfidardo stanno invece indagando su un secondo furto di rame avvenuto quasi nelle stesse ore ma in località Crocette. L’ipotesi al vaglio è che l’autore sia lo stesso individuato dalla polizia locale, considerando le modalità operative sovrapponibili.

Il precedente

Ad Osimo invece due settimane fa un furto di rame era stato registrato alla scuola elementare di Padiglione mentre nei giorni scorsi erano finiti nel mirino dei ladri i discendenti di rame della chiesa vecchia di Passatempo. Il degno coronamento delle indagini della polizia locale alle Fornaci ha suscitato anche l’apprezzamento del sindaco Roberto Ascani che, ancora una volta, ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine del territorio, rendendo la città sempre molto attenta al tema sensibile della sicurezza. Per questo, con l’inizio dell’anno scolastico, il comando di polizia locale fidardense ha lavorato ad un nuovo piano di legalità da diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado che già molti consensi ha raccolto nelle passate edizioni.