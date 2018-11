Ladri di auto in azione portano via due Skoda Doppio colpo a Marzocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una macchina è stata rubata in viale della Resistenza a Marzocca. Si tratta di una Skoda che il proprietario aveva parcheggiato sotto casa la sera, senza trovarla la mattina. Si tratta di un’auto nuova acquistata da un anno e due mesi. Il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno poi provveduto ad informare polizia e vigili del veicolo rubato, nel caso lo avessero visto circolare. Sempre a Marzocca ma in via Sant’Alfonso Maria de’ Liquori una seconda auto, sempre Skoda, è sparita. Inizialmente il proprietario ha pensato ad uno scherzo ma non trovandola più ha iniziato a spargere voce nella frazione per sapere se qualcuno per caso si fosse accorto di strani movimenti. Nessuno scherzo. La macchina era proprio sparita. A parenti e conoscenti ha detto che si sarebbe rivolto quindi ai carabinieri per sporgere denuncia anche lui. Strano che in due giorni, entrambi i furti sono avvenuti nei giorni scorsi uno dopo l’altro, siano sparite due automobili nella stessa frazione e della stessa casa automobilistica. Era da diverso tempo che non avvenivano furti di auto anche se a Marzocca, rispetto ad altre zone, si verificano di frequente. Furti in casa invece non si sono verificati in questo ponte di Ognissanti che ancora non si è concluso. L’ultimo lunedì in via Cellini.