Parcheggia sotto casa il giorno dopo l’auto sparisce La banda colpisce ancora

CHIARAVALLE - Un’altra auto rubata, stavolta a Chiaravalle. Si allunga la serie di veicoli che ad Ancona e nell’hinterland spariscono all’improvviso, sottratti da mani abili, in grado di rubare senza far troppi danni. E soprattutto, senza far rumore. A volatilizzarsi, in questo caso, è stata una Opel Corsa di colore blu scuro, l’altra notte. Il proprietario l’aveva parcheggiata sotto casa, in largo XVII Gennaio, alle spalle di via della Repubblica. Lì vicino ci sono un paio di bar, il panificio, la tabaccheria. Ma di notte è tutto chiuso e l’area è poco illuminata. I malviventi ne hanno approfittato.In strada non c’era nessuno, si sono avvicinati alla Opel Corsa e hanno forzato la serratura. Una volta entrati, per loro è stato un gioco da ragazzi metterla in moto. Se ne sono andati senza che nessuno potesse accorgersene. Soltanto ieri mattina il proprietario, uscendo di casa, si è reso conto che l’auto, intestata alla madre, non c’era più. Così si è rivolto alla vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Ad Ancona è lungo l’elenco di furti, in azione c’è una banda che colpisce nel quartiere Adriatico e ruba auto di lusso, quasi tutte Audi Q3. A Castelferretti, invece, la scorsa settimana era stata sottratta a un agente di commercio una Volkswagen Golf parcheggiata sotto casa.