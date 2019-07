L'auto si schianta contro camion e finisce nel campo: feriti 5 bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Viaggiavano in sette su una Ford Fiesta, di cui 5 bimbi, di rientro da una giornata passata al parco acquatico VerdeAzzurro di Cingoli, quando improvvisamente la loro auto si è scontrata con un furgone. Attimi di concitazione e paura ieri alle 17.30 all’incrocio di via Fiumicello, quando una famiglia peruviana residente a Osimo è rimasta coinvolta in un incidente. L’auto, per cause in corso di accertamento, poco dopo il segnale di stop si è scontrata con un furgone che procedeva da Macerata con direzione Filottrano. A bordo della Fiesta, guidata dal capofamiglia, c’erano anche la moglie con i loro tre figli e altri due bambini, nipoti della coppia. Cinque i bimbi a bordo, di età compresa tra i 7 mesi e i 13 anni, quattro maschi e una femminuccia. Per fortuna nonostante il violento impatto, che ha fatto schizzare la macchina nel campo adiacente alla carreggiata, tutte le persone coinvolte non hanno riportato ferite serie. C’è stata solo tanta paura, con i bimbi che strillavano e piangevano per lo spavento. Sono stati tutti accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Urbani di Jesi in via cautelativa ma con codici verdi di bassa gravità. Sul posto l’ambulanza della Potes di Filottrano insieme a un’ambulanza della Croce verde di Jesi. Per i rilievi di legge e la ricostruzione delle responsabilità del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Filottrano, il traffico è stato invece regolato e deviato da una pattuglia della Polizia locale