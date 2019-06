L’abbraccio di Giuliana a Luca e il biglietto d’amore del bimbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - «Si può morire così giovani mentre si lavora?» si chiede il vescovo, mentre gli occhi lucidi di una chiesa intera puntano sul feretro di Luca Rizzeri, sui fiori, sulla maglietta di Cristiano Ronaldo con cui uno degli amici più cari ha omaggiato Luca, fan sfegatato di Cr7 e della Juve. «Un papà va al lavoro per portare serenità alla famiglia, ma non torna più a casa: è come un cielo che si eclissa e spezza il cuore, un lampo che lascia tutti attoniti, smarriti. Ma lui adesso troverà ricompensa nell’amore di Dio e da lassù benedirà la sposa, i due bambini, i colleghi di lavoro e tutti gli amici che hanno conosciuto la semplicità del suo cuore».