Vigili del fuoco in lutto per Franco Mancini: una vita dedicata agli altri

JESI - Se ne va un pilastro dello sport jesino e un uomo che tanto ha dato al Corpo dei Vigili del fuoco di cui ha fatto parte per la maggior parte della sua vita. Franco Mancini, 88 anni, si è spento ieri mattina all’ospedale Urbani di Jesi dove era ricoverato per un male.

Ex capo reparto, figura storica per i Vigili del fuoco di tutta la provincia e particolarmente di Jesi, dove ha svolto dal 1970 al 1991 il ruolo di capo distaccamento. È stato un riferimento constante e altamente stimato dal personale che lo ricorda come «sempre pronto a mettere a disposizione degli altri le conoscenze e le spiccate competenze professionali che, senza mai risparmiarsi, sapeva coniugare a un alto senso di responsabilità e disponibilità». Mancini iniziò la carriera nel Corpo negli anni ’60 prestando servizio a Roma, giunse poi al Comando provinciale di Ancona e successivamente venne nominato Capo distaccamento di Jesi.

Nella sua quarantennale carriera da soccorritore è intervenuto in tutte le maggiori calamità che hanno colpito l’Italia come la frana del Vajont, l’alluvione di Firenze, i terremoti del Belice, Ancona, Irpinia e la frana del capoluogo dorico. I colleghi si stringono alla moglie Adua Cialoni e ai familiari. Mancini è stato anche fondatore, nel 1987, dello Sporting club di via Contuzzi, accogliendo l’idea lanciata dal maestro di tennis Carlo Polidori. «Ci ha lasciato un grande uomo – lo ricorda il nipote Niccolò Polidori - che ha dato tanto a tutti, e che nei Vigili del fuoco ha lasciato un segno indelebile. Era amico di tutti senza distinzioni, lui sì che aveva capito la vera inclusione. Mi ha sempre incoraggiato, aiutato. Nonno, tu fai parte dei grandi: il grande leone Franco Mancini. Ti vogliamo bene». La camera ardente, aperta da oggi alle 10, è stata allestita presso la Casa funeraria di Santarelli a Monsano, i funerali lunedì alle 15 nella chiesa Regina della Pace, poi la tumulazione nel cimitero di Castelbellino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA