JESI Poco meno di tre milioni di euro di fondi Pnrr per un nuovo Polo per l’Infanzia per bambini da 0 ai 6 anni a servizio della zona sud della città. È previsto sorga al centro del Parco della Magione di via del Verziere, lì dove da qualche settimana è scomparso, demolito, l’edificio il cui posto sarà preso dalla futura scuola. L’appalto integrato, che riunisce progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori per il Polo del Verziere è stato affidato al Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni, della consorziata esecutrice ditta Gecos e della società Engineering Integrated Bim Project.



La procedura

Completato l’abbattimento del vecchio Centro Radio Trasmittente dell’Aeronautica che, residuo della storia dell’ex aeroporto di Jesi che campeggiava al centro del Parco della Magione, è in via di consegna il progetto esecutivo per la nuova scuola, per poi procedere col via al cantiere. In quanto agganciata a finanziamento Pnrr, la costruzione del nuovo Polo per l’Infanzia deve essere obbligatoriamente completata entro il 2025 con collaudo finale entro il giugno 2026.

I tempi

La struttura che nascerà dovrà ospitare una scuola materna per 75 alunni ed un asilo per 60 bambini. Il parco attorno sarà in parte utilizzato come area di pertinenza della struttura scolastica e per il resto destinato a parco pubblico per la libera fruizione di tutti. È storia che parte da lontano, quella del progetto. Inizialmente, per la realizzazione, si era puntato su un finanziamento di un milione e centomila euro che doveva essere assegnato a Jesi dal Miur tramite l’Inail, annunciato dalla allora amministrazione comunale nel 2018. Ma nelle lungaggini del procedimento burocratico, e nonostante reiterate richieste di informazioni e sollecitazioni da parte del Comune nel corso del tempo, i fondi non sono mai stati erogati da Roma e se ne è persa traccia. L’idea è dunque rimasta a lungo in stallo. Si è allora cambiata strada, candidando il progetto ai finanziabili tramite Pnrr. Nell’autunno 2022, il processo si è rimesso in moto con l’annuncio dato in Consiglio dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Ci è stato assegnato il contributo per un polo scolastico 0-6 anni al Verziere, risorse ottenute grazie ad uno scorrimento di graduatoria. Coglieremo il finanziamento per dare corpo a tutte le iniziative che occorrono per il ruolo importante che dovrà avere la nuova scuola». Si va ancora più indietro per la storia dell’area e dell’ex Crt demolito, struttura legata appunto all’aeroporto di Jesi che cessò di esistere dopo la Seconda guerra mondiale. Nel 1997 il bene fu ceduto al Comune per una cifra – 355 milioni delle vecchie lire -corrispondente al 50% del valore pieno. Un importo ridotto condizionato all’utilizzo pubblico e all’iscrizione al patrimonio indisponibile del Comune. L’Amministrazione comunale stabilì allora di utilizzare l’area scoperta come verde pubblico e l’edificio come centro di aggregazione per le problematiche giovanili gestito dalla Circoscrizione. Ma se le opere previste per il parco sono state eseguite e l’area è stata aperta nel 2000, l’edificio per problemi statici non è mai stato utilizzato.