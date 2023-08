JESI Torna lo stop al traffico in viale della Vittoria per i lavori di risanamento del cavalcavia di via Gramsci, da lunedì e almeno fino a venerdì 1° settembre. La fase conclusiva dell’intervento sul ponte prevede la tinteggiatura delle arcate e così, in direzione Fabriano, il transito dei veicoli sotto il cavalcavia tornerà a essere vietato (svolta obbligata per chi sale per viale della Vittoria in via Erbarella o via San Pietro Martire). Ma, questa volta, senza replicare la temporanea inversione del senso di marcia in via Rinaldi che, durante la precedente e prolungata chiusura, consentiva di accorciare strada e tempi per aggirarla.

La decisione



«Dato il numero limitato di giorni per i lavori – fa sapere il Comune - non si è ritenuto necessario invertire nuovamente il senso di marcia». A scendere in direzione Ancona invece verrà riattivata la bretella che consentiva il passaggio sotto l’arcata laterale destra del cavalcavia, dunque rallentando ma non interrompendo il traffico. Sarà anche consentito voltare in Viale Papa Giovanni XXIII al semaforo. «I lavori – assicura l’amministrazione comunale - saranno completati entro la giornata di venerdì 1° settembre, dunque viene evitata la sovrapposizione con la chiusura del ponte San Carlo prevista dal 4».

Non sarà però ancora tempo di riapertura al passaggio dei veicoli anche sopra il cavalcavia, su via Gramsci (dove per ora è consentito il transito dei pedoni): «Una volta terminata la tinteggiatura delle arcate inferiori – è la comunicazione - i lavori si sposteranno nella parte superiore del cavalcavia dove saranno effettuate le finiture dei parapetti. Completate le quali, anche la parte superiore sarà riaperta al traffico veicolare che, insistendo su Via Gramsci, sarà classificata anch’essa zona 30».



Al via dalla settimana prossima anche i lavori per il passaggio pedonale rialzato in viale del Lavoro in prossimità dell’intersezione con via dei Mille che congiungerà al nuovo parcheggio da realizzare all’angolo con via Garibaldi. «Lavori organizzati in maniera tale da non limitare la circolazione in nessuno dei due sensi».

Ma dall’opposizione è Jesiamo ad attaccare elencando le incompiute: «Lo è da più di un anno Piazza Federico II mancante della nuova illuminazione; la parte superiore del cavalcavia chiusa a novembre ancora da riaprire; nessuna notizia sull’avvio dei lavori per il parcheggio in via dei Mille. Doveva essere abbattuto da tempo l’ex Crt del Verziere per una nuova scuola, è in attesa di nuova inaugurazione la Martiri della Libertà. Notizie non confortanti anche dal Negromanti da completare forse in inverno, togliendo quindi spazio per le attività all’aperto».