La sicurezza non può fare eccezioni: tombola in piazza a numero chiuso

JESI - Maxi tombola di San Settimio fra tradizione, novità, musica lirica e conferma delle misure di sicurezza che, per la prima volta lo scorso anno, hanno introdotto piazza della Repubblica “a numero chiuso” per l’appuntamento del giorno del Patrono. Organizzata da Avis e Aido dal 1996 ma prima ancora dalle associazioni Combattenti e Reduci e da quella Cordai e Canapini, la Tombola di San Settimio è ricorrenza fissa e irrinunciabile in città da oltre 150 anni.