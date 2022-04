JESI - Rapina choc al supermercato: entra col coltello, fa stendere tutti e scappa con l'incasso. È successo nel pomeriggio, poco prima delle 15, in un supermercato in via Rossini a Jesi. L'uomo, sotto la minaccia di una lama, ha fatto stendere tutti e si è fatto consegnare l'incasso, 270 euro, dalla commessa. Poi è stato visto fuggire su una Fiat Punto azzurra. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 18:42

