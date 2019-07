Pediatria assediata dalle zanzare: bimbi costretti a barricarsi nelle stanze

di Talita Frezzi

JESI - I bambini ricoverati al reparto di Pediatria dell’ospedale Carlo Urbani non combattono solo con la paura delle iniezioni, le terapie, con la noia, con il dover stare a letto mentre fuori è estate. Ma combattono anche contro le zanzare, tante, fastidiose e assillanti che puntualmente tornano con le temperature roventi a tenere svegli i piccoli pazienti. Un disagio per loro ma anche per chi li assiste.Una problematica che si ripete ogni estate, quando i fastidiosi insetti infestano letteralmente alcuni reparti. La soluzione? Non aprire le finestre ed evitare il ricambio dell’aria. Ma i genitori non ci stanno e alzano la voce per tentare di ottenere una reazione dalla direzione sanitaria. A sottolineare come questa situazione - purtroppo non nuova per l’ospedale jesino - sia arrivata a livelli inaccettabili per i baby degenti sono alcuni genitori che quotidianamente sono al capezzale dei loro figli ricoverati.