Dieci casi di meningite virale in un mese: finiscono all'ospedale anche tre bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Salgono a sette i casi di meningite virale registrati in città nel giro dell’ultimo mese. Dieci in tutta la provincia. Anche tre bambini ricoverati al Salesi per la gastroenterite trasmessa dallo stesso virus. Nessuno di loro è di Senigallia.In seguito alla notifica, avvenuta tra la metà di giugno e la prima settimana di luglio, da parte del pronto soccorso di Senigallia, dei primi quattro casi di meningite virale verificatisi in giovani adulti, è scattato il monitoraggio. Tutti i casi di meningite e gastroenterite da enterovirus afferenti alla Struttura di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona sono stati presi in esame. Sono stati eseguiti esami di laboratorio. I casi, per i quali sono state chieste le conferme e la tipizzazione virologica, riguardano quindi tre gastroenteriti in bambini di età inferiore ai 4 anni e dieci meningiti virali.