Maxi tamponamento sulla superstrada, coinvolti due tir: traffico bloccato e uscita obbligatoria a Jesi Est

JESI – Tamponamento a catena e traffico in tilt in superstrada. L'incidente, per fortuna senza feriti, è avvenuto attorno alle 12,45 lungo la corsia verso Ancona della Ss76, tra gli svincoli di Jesi Est e Monsano. Lo schianto ha coinvolto due tir e due auto: inevitabili i disagi per la circolazione, con lunghe code. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Ancona e di Jesi: è stata chiusa la superstrada in direzione Ancona, con uscita obbligatoria a Jesi Est.

