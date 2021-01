Sbanda e fa strike di auto in sosta: due persone estratte dall'abitacolo e portate all'ospedale

JESI - Sbanda e fa strike di auto in sosta. Paura attorno alle 20 a Jesi, in via Marconi. All’ospedale sono state accompagnate due persone, soccorse dal 118 , dalla Croce Verde e dai vigili del fuoco che ne hanno estratta una dall'abitacolo: non sono gravi. Erano a bordo dell’auto che, fuori controllo, all’altezza del negozio d’arredamento About Home, è finita contro tre vetture in sosta. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

