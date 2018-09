Branco di cinghiali attraversa la strada raffica d'incidenti d'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un branco di cinghiali ha attraversato venerdì notte la superstrada 76 tra gli svincoli di Jesi est e Jesi ovest. Alcune auto in transito non sono riuscite ad evitare l’impatto e li hanno investiti. Le vetture hanno riportato danni ma guidatori e passeggeri sono rimasti illesi. Le auto incidentate hanno provocato qualche rallentamento, nonostante l’ora, risolto in breve tempo.