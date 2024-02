JESI - Se n’è andato all’improvviso, lasciando un grande vuoto e tanta tristezza in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Paolo Grilli, 67 anni, titolare insieme al fratello Giorgio della storica tabaccheria di corso Matteotti, si è spento venerdì sera a causa di un malore fatale. Oggi che la serranda della tabaccheria è abbassata in segno di lutto, in centro regnano l’incredulità e il dolore.

Paolo e Giorgio, originari di Monte Roberto, sono sempre stati un punto di riferimento per i commercianti del centro città, ma anche per il mondo politico che con la categoria ha sempre dialogato trovando nei fratelli Grilli interlocutori costruttivi e capaci.

Paolo, amante del fumo lento e grande appassionato di pipe e sigari, aveva fatto della sua passione un lavoro, dando vita l’8 gennaio 1979 alla tabaccheria che proprio un mese fa ha compiuto i 45 anni di attività. Tanti amici, clienti e frequentatori abituali della tabaccheria Grilli si stringono con solidarietà e commozione alla moglie Marina Bernardi, ai figli Lorenzo e Nicoletta, al fratello Giorgio, le cognate e i parenti. La camera ardente è stata aperta ieri pomeriggio alla Casa funeraria di Santarelli (in via Marche, a Monsano).

Domani l’ultimo saluto. I funerali saranno celebrati alle ore 15 nella Chiesa San Massimiliano Kolbe poi il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Pianello Vallesina dove Paolo riposerà. Sguardo attento, carattere mite e grande capacità dialettica, Paolo sapeva descrivere con minuzia di particolari le varie miscele di tabacchi, raccontandole come poesia.

Anche per questo la Tabaccheria è sempre stata un punto di riferimento per tanti: non una semplice attività commerciale dove fare un acquisto veloce e magari distratto, ma un tempio del fumo lento, un posto dove scegliere, commentare, lasciarsi conquistare dalle novità che poi si accompagnavano a selezioni di rum, a confezioni curatissime a oggettistica di pregio come le loro stilografiche. Questo sorriso, questa delicatezza mancheranno a tutti, in particolare a Giorgio che ha condiviso tutto con il fratello.