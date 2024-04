JESI - Addio ad Adriano Trillini, 70 anni, storico titolare della concessionaria Toyota dal 1990 e da sempre vicino alle manifestazioni sportive e non che si svolgevano in città. Si è spento giovedì all’ospedale di Fano, dov’era stato ricoverato una settimana fa per un malore improvviso che lo aveva colpito mentre si trovava in quella città.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Furibonda rissa da “Rosa Food”: due gruppi si affrontano con sedie e catene, panico in corso Mazzini IL VIDEO

Capitava spesso di vederlo alla guida di un’auto aziendale accompagnare – in veste di partecipante alla sicurezza organizzativa – l’evento Bicincittà come aprifila o il pellegrinaggio a piedi Jesi-Loreto, a chiudere in coda il gruppo dei pellegrini in cammino. Nel 2019 aveva anche sponsorizzato la Jesina Calcio a 5. Lascia la moglie Loretta Mencucci e i figli Filippo e Federico che lavoravano con lui nella sede di via Bellagamba. Il funerale sarà oggi alle ore 11 nella chiesa Regina della Pace. Tumulazione nel cimitero cittadino.