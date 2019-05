«Io, dimenticata dai miei cinque figli costretta a vivere in un sottoscala»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONTEMARCIANO - Da alcuni giorni una 65enne malata dice di essere costretta a vivere sotto la scala di un condominio, con un ombrellone per ripararsi dall’acqua quando piove. Una vicenda di cui si parla molto a Montemarciano. Il sindaco, contattato al riguardo, ha chiesto alla polizia municipale di indagare sull’accaduto per verificare. I servizi sociali ne sono già a conoscenza ma qualcosa a loro non torna. Credono sia solo una montatura, una protesta, forse per ottenere una casa. C’è chi la signora Antonietta l’ha vista davvero dormire su un materasso sotto la scala del palazzo di vicolo Oberdan.