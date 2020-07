La gita in moto con gli amici finisce in tragedia, centauro partito da Ancona muore a 61 anni in Toscana

***** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO *****

ANCONA -mortale questa mattina intorno alle 11,30 lungo la strada provincialepresso la bretella di Terranova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un 61enne proveniente a quanto pare daIl capoluogo marchigiano, da quanto si apprende, potrebbe essere stato solo il luogo di partenza dell'ultima tappa del tour dell'uomo. La vittima infatti risulta originaria di San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì Cesena.A quanto pare dalle prime notizie, la macchina sarebbe uscita dall'area di servizio di un benzinaio e si sarebbe immessa in strada proprio mentre arrivava il centauro marchigiano. La moto è caduta rovinosamente in terra e il sospetto è che la vittima sia stata anche travolta da uno dei mezzi in arrivo sulla strada.L'uomo faceva parte di un gruppo di. Sul posto auto medica, ambulanza e l'elisoccorso. Per l'uomo però, nonostante gli sforzi dei sanitari, non c'è stato niente da fare. Dopo un ora di rianimazione i soccorri non hanno potuto far altro che constatare il decesso.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: