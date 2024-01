Ancona, incidente choc: furgone portavalori perde il controllo e schianta contro 6 auto dopo aver abbattuto un palo. Due feriti

ANCONA - Perde il controllo del furgone portavalori, abbatte un palo e fa strike di auto, danneggiandone 6. Incidente choc questa mattina alla Baraccola.

Portati a Torrette

Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Rossa di Ancona e la Croce Gialla di Camerano per soccorrere il conducente del furgone e il suo collega: sono stati portati al pronto soccorso di Torrette con codici di media gravità. Lo schianto, su cui stanno indagando i carabinieri, è avvenuto in via Albertini. Pesanti i disagi per la circolazione.