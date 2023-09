ANCONA - Torna in azione l’hater degli animali. Ieri pomeriggio, in via Crocioni, sono state rinvenute delle esche killer: pezzi di salame con dei chiodi all’interno. Un cane che stava passeggiando con la sua padrona ha addentato i bocconi avvelenati, ma per fortuna l’intervento per toglierli dalla bocca è stato tempestivo. Nessuna conseguenza. Sul posto è intervenuta subito la polizia locale, che già in precedenza ha svolto accertamenti sull’hater degli animali. Tra le location più colpite, proprio via Crocioni. Ma negli ultimi mesi ci sono stati rinvenimenti anche in centro, tra piazza Cavour e il viale della Vittoria. Alcuni bocconi sono stati trovati pure in via Podesti. Per le esche avvelenate lasciate alle Brecce Bianche, nel 2021 aveva subito una doppia denuncia un anziano dopo le indagini della polizia locale.