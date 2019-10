Guida in stato di ebbrezza Scatta la denuncia per un uomo di 48 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Controlli senza soste con i militari della Stazione Carabinieri di Filottrano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 48 anni del luogo, che circolava alla guida di una Chevrolet risultando positivo all’accertamento alcolimetrico per il valore di 1,6 g/l. Al trasgressore è stata ritirata la patente di guida e trasmessa alla Prefettura di Ancona per i provvedimenti di competenza e sequestrato il veicolo ai fini della confisca.