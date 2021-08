Nuove gallerie e viadotti: aperto un altro tratto della strada Statale 76 a quattro corsie

GENGA - Strada Statale 76, tra Genga e Serra San Quirico, dopo anni di attesa, si circola finalmente sulle 4 corsie. L’apertura oggi alle 12 a otto mesi dall’apertura di 2 km in prossimità di Genga e a 12 dall’apertura di 3,5 km tra Albacina e galleria Sassi Rossi. Dopo l’estate gli ultimi interventi di finitura, con temporanee parzializzazioni di carreggiata nella tratta da 6,7 km tra la città delle Grotte di Frasassi e la Gola della Rossa. Entro l’anno, poi, verrà ultimato anche il tratto di 1 km del viadotto Mariani, quello bloccato perché 3 anni fa furono ritrovati sei fusti di cromo esavalente. In concomitanza con il taglio del nastro sono stati aperti nuovamente anche gli svincoli di Valtreara e di Serra San Quirico. «Registriamo un nuovo passo in avanti della Regione Marche nella connessione con l’Umbria e con la trasversale est-ovest – ha detto il presidente delle Regione Francesco Acquaroli -. E’ un’opera strategica per la competitività dei nostri territori partita tanti anni fa e ci tengo a ringraziare tutti. Stiamo monitorando ogni fase della prosecuzione dei lavori. Contiamo nei prossimi mesi, al di là dei disagi che i cantieri restanti comporteranno, di dare un'opera definitiva al centro Italia». Il tratto aperto da ieri, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro, comprende 4 gallerie di nuova realizzazione tra cui la galleria “Gola della Rossa” Nord, lunga 3,65 km, e 4 gallerie esistenti ammodernate lunghe complessivamente 2 km.

