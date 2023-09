La forza delle donne: Ancona scopre BabyBees, il primo asilo bilingue del capoluogo. Il sindaco all'inaugurazione

ANCONA- Ancona scopre il BabyBees, il primo asilo bilingue del capoluogo. Si tratta di un'assoluta novità per i piccoli e per le proprie famiglie in linea con i tempi che stanno cambiando rendendo, quella della seconda lingua, un'esigenza sempre maggiore nel mondo di oggi. Ieri, 4 settembre, nella struttura di via Trieste si è tenuto il primo giorno di attività dopo la precedente inaugurazione avvenuta nel weekend alla presenza del sindaco Daniele Silvetti (insieme a bambini e genitori ma anche tanti curiosi).

LEGGI ANCHE: Scortichini: «Ancona, fai il capoluogo: la festa deve diventare un Festival del Mare»

La forza delle donne

«Abbiamo lavorato duramente e con grande impegno - raccontano le tre socie Valentina, Marta ed Ilaria, esempio lampante di imprenditoria giovane, rampante e al femminile - E tutta questa felicità all’inaugurazione ci ripaga degli sforzi fatti. Ora inizia il duro lavoro, ma partiamo cariche con tutto l’entusiasmo che ci hanno trasmesso le persone presenti e la nostra infinita passione per i bimbi». L'asilo potrà accogliere fino a 26 bambini nell’età compresa tra i 3 ed i 36 mesi con un’insegnante che parlerà solo in inglese.

Grazie alla cucina interna saranno garantiti pasti cotti sul posto attenendosi con grande attenzione alle regole della nutrizione per le fasce d'età che si andranno ad ospitare.